(Görüntülü Haber) LPG yüklü tanker devrildi, yol trafiğe kapatıldı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü hafif yaralandı. Tankerde gaz sızıntısı olması nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.



Samsun\'dan yola çıkıp Doğu Anadolu Bölgesi\'ne dağıtım yapan Selçuk Aydın yönetimindeki 55 KD 071 plakalı LPG yüklü tanker, dün saat 22.00 sıralarında Oltu ilçesinin Ayvalı Barafı mevkiinde keskin virajı alamayarak yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü Aydın, Oltu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tankerden gaz sızıntısı olması nedeniyle jandarma Oltu-Artvin karayolunu trafiğe kapattı.



Yetkililer, Samsun\'dan yola çıkan teknik ekibin güvenli bir şekilde gazı boşalttıktan sonra yolun trafiğe açılacağını bildirdi.



