(Görüntülü Haber) LÖSEV'in İzmir'deki ikinci şubesi açıldı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı\'nın (LÖSEV) İzmir\'deki ikinci şubesi, lösemili çocukların mini konseriyle açıldı. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Hematolog Onkolog Üstün Ezer açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti.



LÖSEV, Karşıyaka İlçesi\'nde 2008 yılından bu yana Ege Bölgesi\'ndeki lösemili çocuk ve yetişkinlere hizmet veren şubesinin ardından, ikinci şubesini törenle açtı. Cumhuriyet Meydanı numara 12\'de bulunan Cumhuriyet Apartmanı\'nda hizmete giren LÖSEV\'in ikinci şubesinin açılışına LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, çocuklar ve gönüllüler katıldı. Lösemili çocukların gönüllü orkestra eşliğinde kortej yürüyüşü yaptığı ve mini bir konser verdiği açılışta Üstün Ezer açılış kurdelesini onlarla birlikte kesti. Törende konuşan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Hematolog Onkolog Üstün Ezer, şöyle dedi:



\"Bugün İzmir\'de ikinci şubemizi açıyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ege Bölgesi gibi hastalığın çok arttığı bir bölgede daha fazla hizmet vermenin, daha fazla çocuğu kurtarmanın heyecanı içerisindeyiz. Burada paylaşmak istediğim konu çok önemli. Neden LÖSEV büyüyor ve daha çok hastaya hizmet etmek istiyor? Çünkü lösemi çocuklarda çok ciddi olarak arttı. Daha dikkatli olmamız gerek. Lösemi artık 1 yaşın altındaki çocuklarda da çok yaygın görülmeye başladı. Bizim Ankara\'daki hastanemiz Lösante\'de çocuk yuvası ve kreş gibiyiz. Çünkü 1 yaşın altında çok çocuğumuz var. Bu da demektir ki her tarafımız kanserojenlerle, kanser yapan maddelerle dolu. Annenin hamile kalmaya karar verdiği andan itibaren kanserden korunacak yaşam biçimine geçmesi lazım. Doğacak bebeklerini düşünerek hem yediklerine dikkat etmeliler hem de telefonları, tabletleri kullanmamalılar. Ayrıca spor yaparak vücut savunmalarını güçlendirmeliler. Tabii ki sigara ve alkol gibi maddelerden kesinlikle uzak durmalılar.\"



\"KANSER EMNİYET TEŞKİLATI KURULMASININ İSTİYORUZ\"



Her gün kanserden 400 kişinin öldüğünü ve buna \'dur\' denilmesi gerektiğini söyleyen Ezer, sivil toplum kuruluşları olarak devletin de kanserojenlerle daha etkin mücadele etmesini istediklerini anlatırken şöyle dedi:



\"Bu amaçla bir kanser emniyet teşkilatı kurulmasını istiyoruz ve bunu defalarca gündeme getirdik. Çünkü sadece Türkiye\'de yılda 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Maalesef erken ve geç dönemler olarak yüzde 80\'i ölüyor. Bu demek oluyor ki yılda 160 bin kişiyi her gün de 400 kişiyi kanserden kaybediyoruz. Bugün terörden yılda bin kişi, trafik kazalarında 3 bin kişi ölürken, kanserden 160 bin kişinin ölmesine bir \'dur\' demek gerekir.\"