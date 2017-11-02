(Görüntülü Haber) Lösemiye dikkat çekmek için maskeli etkinlik

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da üniversitelilerden oluşan bir grup, lösemi hastalarına dikkat çekmek için maskeli etkinlik düzenledi.



Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan \'Maskesiz Gülücükler Topluluğu\', lösemi hastalarına dikkat çekmek için Kent Meydanı\'nda etkinlik düzenledi. 200 üniversite öğrencisinin katılımıyla yapılan etkinliğe, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Saat 17.00\'de buluşan öğrenciler, 30 dakika boyunca maske taktı, vatandaşlara da maske dağıtarak ne yapmak istediklerini anlattı. Topluluk Başkanı Psikoloji 3 Sınıf öğrencisi Nur Seda Kızıltaş, \"Lösemili hastalara karşı dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Biz insanlardan lösemili hastalara karşı biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bugün de burada maske takarak dikkat çekmek istedik. Maske takarak ve maskeyi çıkardıktan sonra durumu fark et diyoruz. 200 civarında üniversite öğrencisi katıldı. Hepimiz farklı bölümlerden buradayız. Hepsi de bu konu için çok duyarlı davranıyorlar. Bu etkinlik 4 yıldan beri yapılıyor. Ancak ilk kez bu kadar kalabalıkla yapıldığını söyleyebilirim\" dedi.



Etkinlik sonrası topluluk, meydanı terk etti.