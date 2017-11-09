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(Görüntülü Haber) Lösemili çocuklara destek olmak için saçlarını kazıttılar

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri, Dünya Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili çocuklara destek olmak için saçlarını kazıttı

09 Kasım 2017 17:53

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencileri, Dünya Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili çocuklara destek olmak için saçlarını kazıttı.

İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu’nun 8-G sınıfı öğrencileri, 2-8 Kasım tarihleri arasındaki Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Lösemili çocuklara destek vermek amacıyla saçlarını kazıttı. Çeşitli pankartlar hazırlayan ve okuldaki diğer öğrencilere de Lösemi hastalığını anlatan öğrenciler, öğretmenlerinden de destek gördü. Öğrenciler ile birlikte bazı öğretmenler de saçlarını kazıtırken, veliler de çocuklarının gösterdiği duyarlılığa destek verdi.

Yapılan etkinliğin oluşmasında öncülük ederek saçını ilk kesen öğrenci Furkan Kağan Otman, şöyle dedi:

\"İlk önce ben saçlarımı kestirdim ve arkadaşlarım da beğendi. Kendi aramızda konuştuktan sonra lösemiyle ilgili farkındalık yaratmak için diger arkadaşlarımda saçlarını kestirdi. Ailelerimiz de bizlere yardımcı oldu ve arkamızda durdular. Öğretmenlerimiz de destek verdiler ve teşekkür ettiler bize.\"

8-G sınıfı öğrencilerinden Taha Öztürk düzenledikleri bu etkinlikle çevrelerinde farkındalık oluşturabildikleri için mutlu olduğunu söyledi. Okuldaki diğer öğrenciler tarafından önce dalga geçildiğini daha sonra ise tebrik aldıklarını belirten Öztürk, konuşmasına şöyle sürdürdü:

\"Biz sınıfça bu hafta Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu bildiğimiz için ilk önce Furkan arkadaşımız saçlarını kazıttı. Biz de bu fikri benimsedik öğretmenlerimizin desteğini aldıktan sonra böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu etkinliği yaptık ve farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Teneffüse çıktığımız zaman diğer sınıftaki arkadaşlarımız bize bunun nedenini soruyor ama sormadan önce bize gülüyorlar. Dalga konusu oluyoruz ama yapma amacımızı anladıktan sonra bizi tebrik ediyorlar ondan sonra özür diliyorlar güldükleri için.\"
 

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