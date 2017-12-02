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(Görüntülü Haber) Lösemi hastası Mustafa Can'ın tek hayali arabalı yatak

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da 5'inci sınıf öğrencisi lösemi hastası 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş, bugüne kadar hiç kendi yatağı olmadığını belirterek, hayalinin arabalı yatak olduğunu söyledi

02 Aralık 2017 14:38

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA\'da 5\'inci sınıf öğrencisi lösemi hastası 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş, bugüne kadar hiç kendi yatağı olmadığını belirterek, hayalinin arabalı yatak olduğunu söyledi.

Kentte 16 yıl önce evlenen 39 yaşındaki Cuma Giriş ve 41 yaşındaki Emine Giriş\'in, en büyüğü 15, en küçüğü 6 yaşında olan 4 çocukları oldu. 1.5 yıl önce rahatsızlanan Mustafa Can\'ı hastaneye götüren, zaman zaman bulduğu şoförlük işlerinde çalışan baba, oğlunun lösemi olduğunu öğrendi. Mustafa Can, 9 ay boyunca Adana Numune Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde tedavi gördü.

LÖSEMİ OLDUĞUNU BİLMİYOR

Mustafa\'ya şu anda ilaç tedavisi uygulandığını anlatan anne Songül Giriş, \"Her hafta hastaneye giderek kan sayımı yapıyoruz. Hastalığın iyileşmesini bekliyoruz. Aksi takdirde son çare olarak ilik nakli yapılacak. Oğlumuz hastalığının lösemi olduğunu bilmiyor. Biz ona \'Kan değerlerin düşük, iyileşeceksin\' diyoruz\" dedi.

POLİS HAYRANI

Oğlunun polis olmayı hayal ettiğini anlatan Songül Giriş, \"Polisleri çok seviyor. Onları görünce yanlarına gidip, onlarla birlikte fotoğraf çektiriyor. Hastaneye her gittiğinde bir polis görse yanına uğramadan fotoğraf çekmeden bırakmıyor. Oğlum polislerle moral buluyor\" diye konuştu. Büyüyünce polis olmak istediğini anlatan küçük Mustafa ise, şunları söyledi:

\"Polis olmayı istiyorum ve onları çok seviyorum. Onlar kötüleri yakalayıp bizi koruyor. Ben de iyileşince polis olmak istiyorum. Benim bir hayalim var; bir odam ve arabalı yatağımın olmasını istiyorum. Hastane tedavileri için bana yardım etmelerini istiyorum bunu yaparlarsa kendimi daha iyi hissedeceğim. Arabalı yatağı, televizyon reklamlarında gördüm bazı arkadaşlarım almış benim de olsa çok mutlu olurum. Ben arabalı yatağı çok seviyorum hiç ömrümde yatağım olmadı.\"

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