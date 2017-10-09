(Görüntülü Haber) Lösemi hastası Irmak, hastalığı yenip okula dönmek istiyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta 4 ay önce lösemi tanısıyla tedavi görmeye başlayan ve okulunu bırakmak zorunda kalan 8 yaşındaki Irmak Tıska, sağlığına kavuşup eğitimine yeniden devam etmek istiyor.



Mithatpaşa Mahallesi\'nde oturan 32 yaşındaki Sibel ve 45 yaşındaki Necmi Tıska çiftinin iki kızından Irmak Tıska, 4 ay önce mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Irmak Tıska\'ya lösemi tanısı konuldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi\'nde tedavi süreci başlayan Irmak\'a kemoterapi uygulanmaya başlandı. Küçük kız tedavi için 467 Evler İlkokulu 2\'nci sınıftaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.



Necmi Tıska, kızının bir an önce iyileşerek sağlığına kavuşmasının en büyük dileği olduğunu söyledi. Necmi Tıska, kızının tedavisi için 10 günde bir Ankara’ya gitmek zorunda olduklarını belirterek, \"Hastalıkta zor dönemi atlattık gibi bir şey. 15 ay daha tedavisi devam edecek. Şu anda haftada bir veya 10 günde bir Ankara’ya gidiyoruz ve tedavimiz devam ediyor. Doktorların söylediği şu anda güzel gidiyor. Kızımın iyi olacağına inanıyorum. Allah da yardım ediyor\" dedi.



Necmi Tıska, kızının hastalığı öncesi inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, sık sık Ankara\'ya gittiği için iş bulamaz olduğunu söyledi. Necmi Tıska, şöyle konuştu:



\"Kızım hasta olmadan önce bir şekilde geçiniyorduk ve sıkıntımız yoktu ancak şu anda öyle değil. Bir noktadan sonra karşılayamaz hale geldim. Gönül ister ki çocuklarım burada değil de kendi yuvalarında otursunlar. İstediğiniz şeyler fazla olmadığı halde olmayınca hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Tek isteğim sigortası olan, kızımın ihtiyaçlarını karşılayabileceğim, gelir alabileceğim bir iş. Çünkü kızımın ilaçları çok pahalı.\"