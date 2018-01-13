T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) Londra'da iki şüphelinin kaçmaya çalışması üzerine polis alarma geçti

Londra, 13 Ocak, (DHA)- Londra’da polis peşinde oldukları iki şüphelinin çatıdan kaçmaya çalışması üzerine Clapham High Caddesini helikopter ve polis araçlarıyla kapattı

13 Ocak 2018 17:27

Londra, 13 Ocak, (DHA)- Londra’da polis peşinde oldukları iki şüphelinin çatıdan kaçmaya çalışması üzerine Clapham High Caddesini helikopter ve polis araçlarıyla kapattı. Memurların bölgede baskın yaparken iki adamın kaçmaya çalışması üzerine polis teşkilatı alarma geçti. Bölgeye ekip araçları ve helikopterler yönlendirildi. Polisin twitter hesabından yapılan açıklamada  \"Clapham High Street # Lambeth\'da polis tahliye emri olan bir binaya baskın yaptıktan sonra iki şüphelinin çatıya çıkması üzerine önlem alınmak durumunda kalındı.” denildi.  Polis, \"Şu anda ikisi de tutuklandı, yetkililer onları Londra itfaiyesinin yardımıyla aşağı indiriyor. Yol hala kapalı, bölgeden uzak durun” mesajı yayınladı. Londra polisi apartmanda yaptığı aramada iki ruhsatsız silaha da el koydu.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LondraOcak DHA LondradaClapham High CaddesiniMemurlarınBölgeyePolisinHigh StreetLambethYol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24