(Görüntülü Haber) Londra’da Açık Gazete Gecesi'nde basın toplumla buluştu

Celal Sönmez, Londra, 10 Aralık, (DHA)- Açık Gazete, Cuma akşamı Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER-Tottenham) yıl sonu gecesi düzenledi. Gecede Çiğdem Aslan ve Tahir Palalı sahneye çıktı. Gelenekselleşen gecede ayrıca İbriti ve Hasan Yıldırım da geceye renk kattı. Basınla, toplumun farklı kesimlerinden simaların buluştuğu gecede kapatılan Evrensel Kültür\'ün genel yayın yönetmeni Aydın Çubukçu, Prof. Dr. İbrahim Sirkeci ve eski gazeteci Artun Gökşan için de sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Yüze yakın katılımcının yer aldığı gecenin sunuculuğunu üslenen Neslihan Çakır, gecenin açılış konuşmasında 14 yaşındaki gazetenin hayata karşı sözü olanlara sayfasını açtığını belirtti. Çakır, \"Açık Gazete, hem dünya hem de toplum haberlerini size ulaştırıyor. Geçtiğimiz zorlu bir dönemde daha iyi bir hayat kurulabileceği umudunu okurlarına taşıyan Açık Gazete, günümüze kadar sadece gazetecilik yapmaya uğraşıyor\" dedi. Açık Gazete\'nin kurucusu ve meslekte 41\'nci yılını kutlayacak Faruk Eskioğlu da Atlas Globe ve Nural Ezel ile birlikte geceye katkı sunanların isimlerini tek tek okuyarak teşekkür etti. Eskioğlu gazeteci olarak toplumsal haberlere önem verdiğini, köşe yazarı olarak da işçi sınıfının çıkarlarını gözettiğini söyledi. Gece, Atlas Globe\'tan İstanbul gidiş geliş bileti ve zengin hediyelerin yer aldığı çekilişle sona erdi.