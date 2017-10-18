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(Görüntülü Haber) Lokantada tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, O

18 Ekim 2017 12:10

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, O.D. lokantada tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı. Olay, gece saatlerinde, Doğan Mahallesi Lozan Caddesi\'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantaya gelen O.D. ile burada yemek yiyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında O.D., tabancasını çıkartıp 27 yaşındaki D.A. ile 25 yaşındaki D.K.\'ya eteş ederek bacaklarından vurdu. O.D. olay yerinden kaçarken, lokantada bulunanlar 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı, Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, O.D.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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