(Görüntülü Haber) Loğoğlu: ABD'nin aldığı bu karar haksızdır, yanlıştır, orantısızdır

Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)- CHP Adana eski Milletvekili ve eski büyükelçi Faruk Loğoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi ile ilgili değerlendirmede bulunup, \"İki ülke tarihinde tansiyonun en çok yükseldiği noktaya geldik. Bu gerginlik fazla sürmez, çünkü ABD ve Türkiye hala dost hala müttefik ülke. Ayrıca bu gerginliğin iki ülkeyede faydası yok. ABD\'nin aldığı bu karar haksızdır, yanlıştır, orantısızdır, iddia ettikleri gelişmelerle ilgisi olmayan bir gelişmedir. Ayrıca bir sürü insanın mağduriyetine yol açacaktır\" dedi.



Bodrum\'a bağlı Gündoğan Mahallesi\'ndeki yazlığında tatil yapan Faruk Loğoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk- Amerikan ilişkilerini uzun yıllardır yakından izleyen, Türkiye\'nin eski Washington büyükelçilerinden olan, diplomasi kariyerinin ardından TBMM’de Dışişleri Komisyonu üyeliği de yapan Loğoğlu, Türkiye ABD ilişkileri hiçbir zaman bu kadar gerilmediğine dikkati çekip, \"İki ülkenin tarihinde ilk kez bu kadar gerginlik oldu. Ama zaten sorunlarla dolu bir gündemi vardı. Türkiye\'nin Suriye ve Irak politikası ABD\'nin YPG- PYD politikaları, Türkiye\'nin İran ve Rusya ile yakınlaşmasının yanısıra Fethullah Gülen\'in iadesi Rıza Sarraf davası, Cumhurbaşkanlığı korumaları davası ve Amerika\'nın Türkiye\'de tutuklu Amerikan vatandaşlarına ilişkin görüşme beklentileri vardı. Yaşanan bu son gerilim iki ülke ilişkilerinin gerginliğine ciddi bir yük getirdi. ABD\'nin aldığı bu karar haksızdır, yanlıştır orantısızdır, iddia ettikleri gelişmelerle ilgisi olmayan bir gelişmedir. Ayrıca bir sürü insanın mağduriyetine yol açacaktır. O nedenle bunun bir an önce görüşmeler yoluyla, siyasi çevrelerle yapılacak görüşmeler yoluyla karşılıklı olarak vize yasaklarının kaldırılması şarttır\" dedi.



\'TÜRKİYE ALDIĞI KARARDA HAKLIDIR\'



ABD\'nin vize yasağına karşılık Türkiye\'nin de aynı yasağı uygulamasının normal olduğunu belirten Loğoğlu, \"Türkiye\'nin başka çaresi yoktu. Türkiye aldığı kararda haklıdır. Ne Amerika\'nın koyduğu bu yasak ne Türkiye\'nin karşılığında getirdiği yasak bunların iki ülkeye de yararı yok. Karşılıklı restleşmelerle, tırmanışlarla bu meseleyi çözemezsiniz, Meseleler ancak görüşme yoluyla çözülür. Vatandaşların haklarını korumak lazım. ABD yanlış yapmıştır ve bu yanlıştan dönmesi için Türkiye\'nin bu konuyu ciddiyetle vakur ve sakin bir şekilde gündeme getirmesi ve görüşmeler yapılarak bir an önce kaldırılması gerekir\" diye konuştu.



Türkiye\'nin İdlib\'e girmesi ile ABD\'nin vize yasağı getirmesinin aynı güne denk gelmesinin planlı olmadığını düşündüğünü vurgulayan Loğoğlu, \"ABD, bu konularda çok bilinçli davranan bir ülke değil hele hele Trump\'tan sonra hiç değil. Ancak zamanlama konusu tabii ki biraz ilginç. Ama Pentagon, İdlib\'de Türkiye\'nin duruşunu takdirle karşıladığını ve desteklediğini söyledi. Ama esas sıkıntı Türkiye\'nin İdlib merkezinde, teröristlerle savaşır durumda olması, şimdi teröristlerle yarın da Afrin\'de Kürtler\'le karşı karşıya geldiğimizde çok ciddi sıkıntılara yol açacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin orada atacağı adımlar rejimin alacağı tutuma bağlı. Ama öncelikle teröristleri temizlemek gerek. Zaten sıkıntılı bir iş\" dedi.



\'ABD\'NİN TUZAĞINA DÜŞMEMEK GEREK\'



\"Bu temizleme işini niye başkaları yapmadı\" diye düşünmek gerektiğini söyleyen Loğoğlu, şöyle devam etti:



\"Rusya yapmadı. Türkiye merkezde görev yaparken Rusya çevrede duruyor. Bence tersi olmalıydı. Şimdi yetkililerimiz, \'İdlib\'den sonra Afrin var\' diyor. Afrin\'de, YPG - PYD var. Burada, Türkiye\'nin ABD\'nin tuzağına düşmemesi gerekir. ABD, burada Türkiye ile Kürtler\'i karşı karşıya getirmek istemektedir. Irak\'ın ve Suriye\'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkarken bu tuzağa düşmememiz gerekir. Burada Kürtler\'in meşru talepleri var. Onlara da bir itirazımız yok ama bir Kürt devletinin kurulması bölgeyi darmadağın eder. Bu nedenle Afrin\'de çok dikkatli olmak gerekir, tuzağa düşülmemesi Kürtler\'le çatışma ortamından kaçılması gerekir.\"

