T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Lodosta uçan çatı parçası okul bahçesindeki Elif'in sırtına düştü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da sabah saatlerinde etkili olan lodos günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 4 katlı bir iş yerinin metal çatısının parçası, ilkokul bahçesindeki 4

28 Şubat 2018 16:54

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da sabah saatlerinde etkili olan lodos günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 4 katlı bir iş yerinin metal çatısının parçası, ilkokul bahçesindeki 4. sınıf öğrencisi Elif Gülzade Akbaba\'nın (11) üzerine düştü. Hafif yaralanan Elif\'i, sırtında bulunan ve içerisi ders kitabı dolu olan çantasının kurtardığı belirtildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi\'nde bulunan Naz Özdilek İlkokulu\'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle okulun hemen yanında 4 katlı iş yerinin metal çatısının biri büyük, diğeri daha küçük iki parçası uçarak okulun bahçesine düştü. Bu sırada okulun bahçesinde sınıfına gitmek için yürüyen 4. sınıf öğrencisi Elif Gülzade Akbaba, uçan parçalardan küçük olanının sırtına gelmesiyle yaralandı. Elif, çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Elif\'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, metal çatı parçasının Elif Gülzade Akbaba\'nın sırttına düştüğü ve içerisinde ders kitabı dolu olan sırt çantasının onu daha olumsuz bir durumdan koruduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAElif Gülzade AkbabaHafifElifOlayYıldırımYunusemre MahallesiNazSabahBuYüksekEğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24