(Görüntülü Haber) Lodos etkili oldu deniz otobüsü geri döndü

Erdem ÖZCAN BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)- Balıkesir\'in Bandırma ilçesinden bu sabah saat 07.45\'de İstanbul-Yenikapı-Bostancı seferini yaptığı sırada hareketinden 1 saat sonra fırtınaya yakalanan deniz otobüsü geri dönmek zorunda kaldı Bandırma\'da saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye kadar çıkan lodos fırtınası, deniz ulaşımını etkiledi. 175 yolcusuyla İstanbul- Yenikapı\'ya hareket eden Kemal Reis-5 adlı deniz otobüsü, yaklaşık 15 mil açıldıktan sonra Kapıdağ Yarımadası açıklarında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik yaşaması sonucu deniz otobüsü Bandırma\'ya geri dönmek zorunda kaldı. Lodos balıkçı teknelerini de etkiledi. Bazı büyük balıkçı motorları balıkçı barınağında demir atarlarken çok sayıda küçük balıkçı tekneleri de liman içinde fırtınanın dinmesini bekliyor. İDO\'dan yapılan açıklamaya göre bu akşam saat 07.00\'de İstanbul-Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.