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(Görüntülü Haber) Litvanya güzeli, Trabzon’da akıllı ev tanıtımı yaptı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- MISS Bikini Universe 2016 Litvanya güzeli Raimonda Gecaite, Trabzon’da yapımı tamamlanan 'akıllı evler'in tanıtımına katıldı

11 Kasım 2017 19:14

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- MISS Bikini Universe 2016 Litvanya güzeli Raimonda Gecaite, Trabzon’da yapımı tamamlanan \'akıllı evler\'in tanıtımına katıldı. Kaşüstü Mevkii\'nde bir inşaat şirketi tarafından yapımı tamamlanan \'Akıllı evler\'in tanıtımı Miss Bikini Universe Litvanya 2016 güzeli Raimonda Gecaite’nin katılımı ile yapıldı. İlk kez Trabzon’a geldiğini anlatan Raimonda Gecatie, “Daha önce 2 kez Türkiye’ye gelmiştim. Trabzon’a baktığımız zaman önceki geldiğim yerlerden tamamen farklı. Burası bana oldukça ilginç geldi” dedi. Mimarlık firmasının sahibi Yüksek Mimar Emrah Ömer Çam ise Raimonda Gecaite’nin firmalarının yurt dışında yapacağı projelerin tanıtımında görev alacağını belirterek “Bugüne kadar 1 milyon metrekare ürün tasarımı yaptık. Türkiye’de 17 ilde, yurt dışında 7 ülkede projelerimiz var. Hem tanıtım elçiliği hem oradaki projelerimizi yürütücülüğü açısından bir çalışma yapıyoruz. Kendisi güzelliğinin yanında almış olduğu eğitimlerle de birlikte projelerimizin pazarlanması ve oradaki müşteriye ulaşması noktasında bize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

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