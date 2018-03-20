(Görüntülü Haber) Liselilerden 'Zeytin Dalı Harekatı' dergisi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'daki Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi\'nin tarih öğretmeni Taner Özdemir, 7 öğrencisiyle birlikte hazırladığı \'Vakanüvist\' isimli derginin 13\'üncü sayısını, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ayırdı. Öğrencilerin harekatla ilgili kompozisyon, resim ve şiirlerinin yer aldığı tarih dergisi, sınırda görevli güvenlik güçlerine gönderilecek. Palandöken ilçesinde bulunan Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na hazırladıkları tarih dergisiyle destek oldu. Tarih öğretmeni Taner Özdemir, çıkardıkları \'Vakanüvist\' isimli derginin 13\'üncü sayısını, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ayırdı. Okulun kütüphanesinde dergi için hazırlık yapan öğrenciler, yazdıkları kompozisyon ve şiirleri özenle düzenledi. Resim ve fotoğrafları da titizlikle seçen öğrenciler, dergi basılmadan önce aralarında son kez sayfa kontrolü yaptı. Dergide, ayrıca şehitler için özel bir sayfa da oluşturuldu. Derginin kapağında ise harekatın ilk günü gazetecilerin \'İstikamet neresi?\' sorusuna, \'Kızıl elma\' diye yanıt veren asker yer aldı. POSTAYLA MEHMETÇİK\'E GÖNDERİLECEK Okulda aylık çıkardıkları tarih dergisinin son sayısını Afrin kahramanlarına ithaf ettiklerini belirten öğretmen Taner Özdemir, \"Hazırladığımız dergiyi onlara posta yoluyla göndereceğiz. En azından onlar da arkalarında böyle bir genç neslin olduğunu, yaptıkları mücadelenin boşa gitmediğini orada görecekler\" dedi. \'Vakanüvist\' dergisini hazırlayanlardan 11’inci sınıf öğrencisi Amine Bağdaş ise \"Asker ve polisimiz, Afrin\'de büyük mücadele veriyor. Bu mücadelelerine katkıda bulunmak için dergimizde kahramanlıklarına yer verdik\" diye konuştu.