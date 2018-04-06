(Görüntülü Haber) Liselilerden 'Şiir Sokakta' projesi

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON’daki Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi\'nin öğrencileri, yöre halkının şiir okuması ve şairlerle buluşturulması için \'Şiir Sokakta\' projesini hazırladı. Liseliler, renkli karton kağıtlara ünlü şairlerin şiirlerini yazıp, cadde ve sokaklarda gezenlere dağıttı. Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi\'nden bir grup öğrenci, hazırladığı \'Şiir Sokakta\' projesiyle Trabzonluların şiir okumasını ve şairlerle buluşturulmasını amaçladı. Renkli karton kağıtlara Türk edebiyatının önemli şairlerinin şiirlerini yazan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte kentin işlek noktalarından geçenlere dağıttı. Şiirlerin yazılı olduğu kartonları alanlar, öğrencilere teşekkür etti. Edebiyat öğretmeni Onur Yalçın, sokaktakilere şiir dağıttıklarını belirterek, \"İlk etkinliğimizde 10 şairimiz var. Bu şairlerimizin belli başlı şiirlerini derleyip, renkli kağıtlara yazarak, vatandaşlara dağıtıyoruz. Bugün 300 tane kağıda yazılmış şiir dağıtacağız. Anladığımız kadarı ile bu sayıyı artırmamız lazım. İnsanlarımız çok fazla şiirle iç içe değil ama aniden sokakta bir öğretmen, bir öğrenci onlara şiir ikram ettiğinde hoşlarına gidiyor. Türk insanı ve Trabzon insanı şiirle çok fazla haşır neşir değil. Bu eksikliği ortadan kaldırabilmek adına onları şiirlerle ve şairlerle tanıştırmak istedik. Şairleri ve şiirleri tanımayan insanları şiirlerle buluşturmak için buradayız\" dedi. Öğrencilerden Hasret Küçük, projeleriyle ilgili “Biliyoruz ki şiirler insanların ruhuna hitap ediyor. Bunun için bizler gönüllü olduk” derken, Esranur Yılmaz ise \"Şiir okumanın artmasını istedik. Şiir okunmasını inanın, bizler de çok istiyoruz. Bunun için buradayız\" diye konuştu. \'YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜLER, GENÇLERİ TEBRİK EDİYORUM\' Sokakta öğrencilerden şiir yazılı karton alan Taha Yıldız, şiirle arasının iyi olmadığını belirterek, \"Okuduğum şiir hoşuma gitti. Şiir kafiyeli. Bunu yazan şairde aşık olmalı. Bu şiiri saklayıp, sevdiğim insanlarla paylaşacağım\" dedi. Hakan Pehlivan, “Kültürel anlamda faaliyetlere çok fazla katılmayan bir toplumda böyle bir proje çok güzel oldu. Sanatla şiirle insanları tanıştırma açısından güzel düşünülmüş” derken, Halit Hacısalihoğlu ise “Yüzümüzü güldürdüler. Gençleri tebrik ediyorum. Ülkemizde karanlık giden şeyler varken, gençlerimiz umut ışığı oldu” diye konuştu.