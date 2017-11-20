(Görüntülü Haber) Liseliler yabancı öğretmenlere İngilizce sunum yaptı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bulunan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde öğrenciler \'Be interesTED\' projesi kapsamında, kendi belirledikleri konularda, 5 ülkeden öğretmenlere İngilizce sunum yaptı. Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı \'Be interesTED\' projesi kapsamında program düzenlendi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa Letonya, İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz ile Antalya\'dan gelen öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Uluslararası projenin sahibi olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin öğrencileri, programda kendi belirledikleri konularda İngilizce sunum yaptı. Proje ile ilgili bilgi veren İngilizce öğretmeni Gülsüm Hatice Ünsal, Avrupa\'dan 5 ülkeden 12 eğitimcinin katıldığı programda, öğrencilerin dinleme becerilerini, telaffuzlarını, kelime bilgilerini, dil bilgilerini, yazma ve sunum becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayan projenin açılışını yaptıklarını söyledi. Ünsal şöyle dedi: \"Bu etkinlik dünyanın herhangi bir yerindeki soruna dikkat çekmek için ifade edilen kısa ama etkili beyin fırtınaları ortak dile dönüşerek, öğrencilerin bağımsız bir şekilde İngilizcelerini geliştirebilmelerine imkan vermektedir. Bugün düzenlenen program ile proje ortağı öğretmenlere TED konuşmalarının eğitim ortamında nasıl kullanılacağı, nasıl ders planı hazırlanacağı ve bunun nasıl derslere uyarlanacağı ile ilgili bilgiler artardık. En az 3 en fazla 17 dakika sunum yapan öğrencilerimiz sanat, insan olabilmek, siyaset, İslam, psikoloji, neyi dinlemek- neyi dinlememek, ekonomi, mülteci olmak konularında fikirlerini İngilizce olarak anlattılar.\"