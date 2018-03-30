(Görüntülü Haber) Liseliler bedenleriyle Afrin yazarak bayrak açtı

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Afrin\'de görevli askerlere destek için bedenleriyle Afrin yazarak bayrak açtı. Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi\'nde 150 öğrenci, bedenleriyle Afrin yazdı. Bayrak açan öğrenciler, izleyenler tarafından alkışlandı. Beden eğitimi öğretmeni Enis Hamza Güler önderliğinde oluşturulan koreografi beğenildi. 11. sınıf öğrencisi Meltem Eroğlu da Fetih Süresini okudu. Okul Müdürü Muzaffer Erbay ve öğrenciler tarafından şehitler için dua edildi. Okul Müdürü Muzaffer Erbay, \"Allah kahraman askerlerimizi korusun. Zaferleri daim olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz\" dedi.