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(Görüntülü Haber) Liseli, ortaokul öğrencisi arkadaşını şakalaşırken bıçakladı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, lise öğrencisi Selçuk S

28 Kasım 2017 15:56

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, lise öğrencisi Selçuk S. (15), şakalaştığı sırada arkadaşı ortaokul öğrencisi Yunus Emre S.’yi (14) bıçakla yaraladı. Olay, öğle saatlerinde 25 Aralık Ortaokulu\'nda meydana geldi. Lise 1\'inci sınıf öğrencisi Selçuk S., ortaokul 8\'inci sınıf öğrencisi arkadaşı Yunus Emre S.’yi okulda ziyarete geldi. İddiaya göre; Selçuk S. yanında getirdiği bıçağı çıkarıp şaka yapmak isterken Yunus Emre S.’yi sol bacağından yaraladı. Öğretmenlerin haber vermesi ile okula gelen sağlık görevlileri, Yunus Emre S.’yi ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından bacağına dikiş atılan Yunus Emre S. taburcu edilirken, Selçuk S. ise gözaltına alınarak ifadesini alınmak üzere Çocuk Polisi’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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