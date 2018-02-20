(Görüntülü Haber) Liseli okul başkanı, verdiği sözü yerine getirdi

Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ANKARA\'nın Çankaya ilçesindeki Tınaztepe Anadolu Lisesi\'nde okuyan 11\'inci sınıf öğrencisi Olgun Tan (18), okul başkanlığı seçiminde verdiği sözü yerine getirerek, doğduğu Ardahan\'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köy okulunda eğitim gören 208 öğrenciye hediye ulaştırdı. Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde doğduktan sonra ailesiyle birlikte Ankara’ya göç eden, ancak her yıl yaz tatilini köyünde geçiren lise öğrencisi Olgun Tan, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Çankaya Tınaztepe Anadolu Lisesi\'nde okul başkanlığı seçiminde ilginç bir vaatle yola çıktı. Altı adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, diğer adaylardan farklı bir yol izleyen Tan, seçimi kazandığı takdirde, memleketindeki köy okulunda eğitim gören öğrencilerin tamamına hediye ulaştıracağını vaat etti. Kampanyası ilgi gören Olgun Tan, okul başkanı seçildi ve sözünü tutmak için kolları sıvadı. Memleketi Koyunpınar köyü Sadiye ve Abdullah Tan Ortaokulu\'ndaki bütün öğrencilere hediye ulaştırmak için kampanya başlatan Tan, öğrenim gördüğü okuldaki 650 öğrenciden ve bu okulun da içerisinde bulunduğu askeri lojmanlarda oturanlardan destek gördü. Topladığı giyecek ve kırtasiyeden oluşan hediye paketlerini öğretmenleri ve kampanyaya destek veren asker eşleriyle birlikte memleketi Koyunpınar köyündeki köy okuluna ulaştıran Olgun Tan, paketleri okul yönetimine teslim etti. Başkanlık vaadini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Olgun Tan, şunları söyledi: \"Ben, okul başkanlığına ilk geldiğimde, sosyal sorumluluk projelerine önem vereceğimi arkadaşlarıma söylemiştim. Bu projelerin devamında da kendi köy okuluma bir yardımda bulunmak istedim. Bunun akabinde tüm okulda ve askeri lojmanlarda yardım topladık ve 13 kişilik kafileyle birlikte buraya geldik. Okulumuza güzel bir yardım yaptık. Şu an çocukların mutlu olduğunu gördüğümüz için içimiz çok rahat. Böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğimiz için bu 13 kişi ve okul çalışanları da çok mutlu oldu. Projeye Tınaztepe Anadolu Lisesi olarak başladık ve bu hızla yayılmaya başladı. Önce okulumuzun bulunduğu askeri lojmanlarına yayıldı ve büyük destek geldi. Hepimiz birlikte kenetlenip birlikte çalıştık. Şeker firmalarından, otobüs firmalarından, kargo firmalarından bize büyük yardımlar geldi, olanaklar sağlandı.\" Bu projenin diğer okullar için de örnek olmasını istediğini ifade eden Tan, \"12’nci sınıfta yine başkan adayı olmayı düşünüyorum. Olamazsam bile başkan olan arkadaşla bu projeleri konuşup, önümüzdeki sene Ankara’nın diğer tüm okullarıyla çok koordineli bir şekilde büyük bir yardım projesi yapmayı da düşünüyorum\" diye konuştu. Olgun Tan’ın öğretmeni Evrim Furkan ise, \"Olgun Tan öğrencimizin hayalini gerçekleştiriyoruz. Öğrencimiz Koyunpınar köyünden. Onun bir hayali vardı. ‘Okul başkanı olursam, köyüme vefa borcumu ödeyeceğim ve öğrencilerle bir gönül bağı kuracağım’ diyordu. Bugün onu gerçekleştirmeye geldik. Öğrencimizin hayallerini gerçekleştirmekten ve minik yüreklere dokunmaktan çok mutluluk duyuyoruz\" dedi.