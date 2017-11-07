(Görüntülü Haber) Liseli kız, huzurevinde kitap okudu hüküm giymekten kurtuldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sınıf arkadaşı 17 yaşındaki B.Ö. adlı kızı dövdüğü, bu arada kavgayı ayırmak isteyen 18 yaşındaki Aytuğ A. adlı kız arkadaşına da hakaret ettiği iddiasıyla hakkında \'basit yaralama\' ve \'hakaret\' suçlarından soruşturma başlatılan 17 yaşındaki İ.Z., uzlaşmacı Yeliz Öztürk\'ün görüşüp tarafları ikna etmesi sonucu, huzurevinde bir gün boyunca yaşlılara kitap okuyarak ceza almaktan kurtuldu. Bursa\'da lise öğrencisi İ.Z., iddiaya göre, geçtiğimiz mayıs ayında tartıştığı kız arkadaşı B.Ö\'ye saldırıp saçını çekerek tokat attı. İ.Z. daha sonra kavgayı ayırmak isteyen Aytuğ A.\'ya da hakaret etti. Diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin araya girmesiyle yatışan kavga, B.Ö. ile hakarete uğrayan Aytuğ A.\'nın ailelerinin şikayeti üzerine yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yerliyurt, \'basit yaralama\' ve \'hakaret\' suçlarından sürdürdüğü soruşturma dosyasını, uzlaşma kapsamında olması nedeniyle taraflarla görüşüp ikna etmesi için 24\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Yeliz Öztürk\'e teslim etti. Uzlaşmacı Yeliz Öztürk, uzun süren görüşmelerin ardından, şikayetçi olan B.Ö. ile Aytuğ A.\'nın ailelerini, İ.Z.\'yi huzurevinde bir gün boyunca yaşlılara sevdikleri kitapları okuma koşulu ile affetme konusunda ikna etti. Bu teklife önce sıcak bakmayan İ.Z., kabul etmemesi halinde asliye ceza mahkemesinde yargılanacağını ve 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini, bu cezanın da adli siciline işleneceğini öğrenince kabul etti. İ.Z. Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'ndeki yaşlılara bir gün boyunca masalarını dolaşarak fıkra içerikli kitaplar okuyarak ceza almaktan kurtuldu. Kızının arkadaşı tarafından dövüldüğünü öğrenince çok üzülüp sinirlendiğini söyleyen Fahri Ö., \"Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Soruşturma sürecinde uzlaşmacı Yeliz hanım bizi aradı. Onunla defalarca görüştük. Sonunda, İ.Z.\'nin huzurevinde yaşlılara kitap okuması koşulu ile kendisini affetmemiz konusunda bizi ikna etti. İ.Z.de kitap okuyunca ceza almaktan kurtuldu\" diye konuştu. Bursa 24\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Yaz İşleri Müdürü Yeliz Öztürk ise dosyanın kendisine gönderilmesinden sonra taraflar ile defalarca uzun görüşmeler yaptığını belirterek, \"Sonunda İ.Z. şikayetçi tarafların isteği üzerine huzurevinde kitap okumayı kabul etti. Böylece cezasını da çekmiş oldu. Eğer anlaşma sağlanmamış olsaydı İ.Z., 7 aydan 3 seneye kadar ceza alabilirdi\" dedi.