(Görüntülü Haber) Liseli 4 kız, cezaevinde ziyarete gelmeyen arkadaşlarını dövdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Melisa K. (17), 3 kız arkadaşı ile birlikte, hırsızlık suçundan cezaevine konulduğu sırada ziyaretine gelmeyen arkadaşı Buse D.\'yi (16) dövdü. Dayak diyen kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 kız, görüntü alan gazetecileri görünce güldü, içlerinden biri de \"Cezalar bizi yıldıramaz, yaptıklarımız için pişman değiliz aklımız yapmadıklarımızda\" dedi. Lise öğrencisi Melisa K., 2 ay önce hırsızlık suçundan tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan genç kız, bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Melisa K., cezaevinde bulunduğu sırada kendisini ziyarete gelmeyen arkadaşı Buse D.\'yi merkez Çukurova ilçesindeki evlerine çağırdı. Melisa K., eve gelen Buse D.\'yi, arkadaşları Burcu K. (19) ile Özge Y. ve Kudret B. (16) ile birlikte dövdü. Bu olaydan bir gün sonra, 4 kız, eğitim gördükleri lisenin bahçesinde Buse D.\'yi ikinci kez dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Buse D., evine gidip, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine 4 kız, gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi\'ne getirilen kızlar, görüntü alan gazetecileri görünce güldü, içlerinden biri, \"Cezalar bizi yıldıramaz, yaptıklarımız için pişman değiliz aklımız hala yapmadıklarımızda\" diye bağırdı. Melisa K. ifadesinde Buse D.\'yi cezaevinde ziyaretine gelmediği için dövdüklerini öne sürdü. Diğer kızlar da benzer ifade verdi. 4 kız arkadaş, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. HIRSIZ DA AYNI SÖZLERLE TANINMIŞTI Adana\'da hırsızlık yaptığı eşyalara eve getirince babası Salih T. tarafından polise ihbar edilen İsmail T. (18), 8 Ekim\'de gözaltına alınmış, hırsızlık şüphelisi gazetecilere, \"Bu hayatta yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Bu hayatta unutulan değil iz bırakan ol\" deyince sosyal medyada gündeme gelmişti.