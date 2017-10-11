(Görüntülü Haber) Lise öğrencisinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi G.Ç., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Kaza, Kazımiye Mahallesi Aşık Veysel Sokak\'ta meydana geldi. Lise öğrencisi G.Ç. arkadaşları ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği sırada, Gülçin A. yönetimindeki 59 PZ 966 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan G.Ç. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, G.Ç. gelen otomobili fark etmeden yola çıkınca otomobil çarptı. Daha sonra yere düşen lise öğrencisinin yaralandığı görüldü. Otomobil sürücüsü Gülçin A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.