T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Lise öğrencisinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi G

11 Ekim 2017 15:17

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi G.Ç., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Kaza, Kazımiye Mahallesi Aşık Veysel Sokak\'ta meydana geldi. Lise öğrencisi G.Ç. arkadaşları ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği sırada, Gülçin A. yönetimindeki 59 PZ 966 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan G.Ç. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, G.Ç. gelen otomobili fark etmeden yola çıkınca otomobil çarptı. Daha sonra yere düşen lise öğrencisinin yaralandığı görüldü. Otomobil sürücüsü Gülçin A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLUTekirdağ DHA TEKİRDAĞKazaKaza Kazımiye Mahallesi Aşık Veysel SokakLiseGülçinPZKazadaDevlet HastanesiGörüntülerdeDahaOtomobilSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24