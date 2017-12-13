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(Görüntülü Haber) Lise öğrencileri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de lise öğrencileri, 'Geçmişin çınarları, geleceğin aydınlık fidanları' adı verilen etkinlikte huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti

13 Aralık 2017 23:16

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de lise öğrencileri, \'Geçmişin çınarları, geleceğin aydınlık fidanları\' adı verilen etkinlikte huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Talas Anadolu Lisesi öğrencileri, \'Geçmişin çınarları, geleceğin aydınlık fidanları\' adı verilen etkinlikte, huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da etkinliğe katıldı. Protokol mensupları öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti, aynı zamanda huzurevi sakinleri ile ilgilenerek, hediyeler verdi. Etkinlikte öğrenciler, huzurevi sakinlerine özel gösteriler sundu. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, 70 yaşındaki Dudu Çetin, huzurevine alışamadığını belirtti. Bazı ailevi nedenlerden ötürü huzurevinde kaldığını kaydeden Çetin, “Huzurevine geleli 1 ay oldu. Daha önce oğlum ile kalıyordum. Oğlum ile mutluydum. Alışamadım kuzum, yavrum, ne yapayım\" dedi.

 

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