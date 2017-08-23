(Görüntülü Haber) Leyleklerin tarihi surlarda göç molası

Taner YENER-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- YAZIN son günlerinin gelmesi ile birlikte leyleklerin sıcak bölgelere göçü başladı. Bir sıra halinde gökyüzünde ilerleyen leyleklerin mola yeri bu kez Topkapı’daki tarihi surlar oldu. Akşam saatlerinde surların üzerine konan leyleklerin görüntüsü vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Leyleklerin gagalarını birbirine vurarak çıkardıkları ses dikkat çekti.

\"BUNLARIN DİSİPLİNİ ÇOK ÖNEMLİ\"



Leyleklerin görüntüsünün çok hoşuna gittiğini söyleyen Hakkı Sevim, “Süper birşey. Surların üstte güzel bir estetik manzara göçmen kuşları görünce çok mutlu oldum. Birde toplu olarak organize olmuşlar. Bunların disiplini çok önemli. Bunlar birbirlerini hiç bırakmıyorlar. Bir yere uçarken bir tane bile fire vermiyor. Ne kadar güzel birşey kuşlar gibi olamıyoruz\" dedi.

\"ŞANS GETİRMESİNİ UMUYORUM\"



Otomobiliyle gelirken yol boyunca surlarda leylek sürüsünü gördüğü ifade eden Tuba Şahin Dönmez ise, “Bir kere çok değişik ben şans getirmesini umuyorum. Kötü birşey düşünmek istemiyorum bununla ilgili normalde bunla depremle ilgili böyle senaryolar vardır. Leylekler görüldüğü zaman ‘deprem olur’ derler ama böyle birşey olmamasını umut ediyorum. Güzel dilekte bulundum leyleklerin göç zamanı leylekler göç ederken güzel dilekler bulunmak gerekir. İnşallah güzel olsun. Beni bırakın içerdeki arkadaşlar söyledi. Hiç bir zaman böyle bir şey görmemişler ilk defa bu kadar leylekler görünüyor\" şeklinde konuştu.





LEYLEKLERİN GÖÇ ZAMANI



Kış dönemlerinde kıtalar arası göç eden kuş türü olan leylekler, Ağustos sonu ve Eylül ayı içerisinde güneye göç edip, Şubat sonu ve Mart ayı ile birlikte kuzeye dönüş yapmaya başlarlar. Bu göç dönemleri yaşadıkları ve gittikleri bölgelere göre değişiklik gösterir.