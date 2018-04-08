T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Leylekler Ortaca'da

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesine, havaların ısınmasıyla birlikte leylekler gelmeye başladı

08 Nisan 2018 20:22

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesine, havaların ısınmasıyla birlikte leylekler gelmeye başladı. Başta kuş gözlemcileri olmak üzere hayvanseverler, kuş yoğunluğunun artmasını bekliyor. Orta ve Güney Afrika\'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuk yapan leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ortaca gibi kuluçka dönemini geçirecekleri kentlere ulaşmaya başladı. Ortaca\'da kuluçka zamanını geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp, sıcak bölgelere göç edecek. Leylekler, yuva için özellikle geçiş güzergahları Ortaca\'nın Okçular Mahallesi\'ndeki birçok baca, telefon ve elektrik direğinin tepesini mesken edinecek. Yaklaşık 35 günlük kuluçka dönemini geçirecek leylekler, seyir zevki yaratmaları nedeniyle başta hayvanseverler olmak üzere vatandaşın yüzünü güldürdü. Kuş gözlemcilerinin yanı sıra bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, leyleklerin görnütülerini çekmeden bölgeden ayrılmıyor. Ayrıca AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi gibi çeşitli kurumlar, tepe noktalara önceden kurulan, ancak kışın tahrip olan yapay yuvaları yeniliyor ya da yenisini yerleştiriyor. Leylekler için 120 dönümlük arazisinde çam ağaçlarını kullanarak \'Leylek Bahçesi\' adlı yapay yuvalama alanı oluşturan hayvansever Ahmet Akgün, \"Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Dalyan bölgesi leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yuvalarını yapabilecekleri yüksek ağaçlar, yapay yuvalar, beslenme ve yaşam alanları olan sulak alanların arttırılması sayesinde bölgedeki leylek popülasyonunun artacaktır\" dedi. Bölgeye tatil için gelen yerli ve yabancı konuklar da leylekler için direkler dikip, üzerlerine yuva yapılmasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, İşletme sahibi Ahmet Akgün\'e teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYAORTACA Muğla DHA MUĞLA OrtacaBaştaOrtaGüney AfrikaOrtacaLeyleklerOrtaca Okçular MahallesiYaklaşıkKuşAyrıca AYDEM Elektrik DağıtımBahçesiAhmet AkgünDalaman KöyceğizDalyanYuvalarınıBölgeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24