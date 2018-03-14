T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Leylek dostu köy

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'un merkeze bağlı Muratgören köylüleri, her yıl Mart ayında gelen, baharın müjdecisi leyleklerin yuvalarını bakımdan geçiriyor

14 Mart 2018 00:11

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ\'un merkeze bağlı Muratgören köylüleri, her yıl Mart ayında gelen, baharın müjdecisi leyleklerin yuvalarını bakımdan geçiriyor.

Muratgörenliler, baharın gelmesiyle köye dönen leyleklerin yuvalarını onarmaya başladı. Köylüler, bu yıl erken gelen leyleklerin yuvalarının hazır olduğunu belirterek, yıllar önce boşalttıkları eski evlerini yuvalar olduğu için yıkmadıklarını söyledi. Kış mevsiminin bu yıl çok soğuk geçmemesi dolayısıyla leyleklerin köye daha erken geldiğini kaydeden Muratgören sakini Kayahan Oral, \"Köylüler olarak 7\'den 70\'e hepimiz, leylekleri çok seviyoruz. Karın fazla yağdığı yıllarda leylekler, köye geldiklerinde etrafın karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çekiyordu. Biz de yuvalarına her gün yiyecek bırakıyorduk\" dedi. 

Muratgören\'de yaşayan Süleyman Korkmaz ise köydeki 65 konuttan yaklaşık 40\'ının üzerinde leylek yuvası olduğunu belirtti. Leyleklerin, köyün neşesi olduğunu dile getiren Korkmaz, \"Civarda \'leylek dostu köy\' olarak anılıyoruz. Onlar, ailemiz gibi oldu\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eser AYDINMUŞ DHAMUŞMuratgörenMartMuratgörenlilerKöylülerKışKayahan OralKarınBizSüleyman KorkmazLeyleklerinKorkmazOnlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24