(Görüntülü Haber) Lastiğini bıçakla patlattıkları minibüsten 100 bin lira çaldılar

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta soyguncular, bankaya para götüren bir market zincirine ait kapalı kasa minibüsün lastiğini bıçakla keserek patlattı. Hırsızlar, sürücü lastiği değiştirirken, aracın ön koltuğunda duran ve içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çantayı alarak kaçtı. Olay, sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Kentteki bir market zincirinde çalışan Serkan Karaoğlan, 58 BS 151 plakalı kapalı kasa minibüsle şubelerdeki hasılatı toplayarak, bankaya yatırmak üzere yola çıktı. Karaoğlan minibüsle, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı\'ndaki trafik ışıklarında beklerken, yaklaşan bir kişi, aracın arka lastiğinin patlak olduğunu söyledi. Uyarı üzerine minibüsü yol kenarına çeken Karaoğlan, araçtan inip incelediği lastiğin bıçakla kesilerek patlatıldığını fark etti. Serkan Karaoğlan, patlak lastiği değiştirirken, bir otomobilden inen hırsız, minibüsün ön koltuğunda duran çantayı alarak araçla uzaklaştı. Çevredekilerin uyarısı üzerine minibüse binen Karaoğlan, içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çantanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.