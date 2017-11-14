(Görüntülü Haber) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 34 yaşında

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 14 Kasım (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümü kutlamaları başladı. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bayrak Radyo Televizyonu’ndan yaptığı konuşma ve aynı anda Lefkoşa’da gerçekleştirilen 21 pare top atışıyla başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasında, çözüm doğrultusunda her türlü fedakarlığı göstererek gerekli adımları atan, 13 yıl önceki referandumda büyük bir oy çokluğu ile Annan Planı’nı onaylayan, Crans-Montana’da da yapıcı tavrını sürdüren Kıbrıs Türk tarafının izolasyonlar altında yaşatılmasının hiçbir haklı mazereti kalmadığını söyledi. Akıncı, Kıbrıs Türk insanının her türlü engelden arınmış şekilde ekonomi, ticaret ve sportif alanda yer almasının en başta bir insan hakkı olduğunun altını çizdi. Akıncı, Rum tarafında sürekli gözlemledikleri Kıbrıslı Türkleri ve onun seçtiği kurumları küçümseyen, muhatap olarak sadece Türkiye’yi görmek isteyen yaklaşımların eskiden gelen bir taktiğin tezahürleri olsa da, artık son bulması gereken davranışlar olduğunu vurgulayarak, “Bilinmelidir ki bu adada ortaklaşa yaşayacakları toplum Kıbrıs Türk toplumudur. Daha da önemlisi Kıbrıs Türk halkının onay vermeyeceği bir çözüm mümkün değildir” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorunu devam ettikçe çözüm arayışının da devam edeceğini ve kendilerinin de bu gerçeğin bilincinde hareket edeceklerini dile getirerek, “Ne var ki, bu arayışın sonuçsuz ve verimsiz bir biçimde bir 50 yıl daha sürdürülebilmesine artık onay vermemiz söz konusu olamaz” dedi. Bu güne kadar sürdürülen çerçevede ve ucu açık bir sürece yeniden girmenin ve aynı şeyleri tekrarlamanın, kendilerini yine aynı çıkmazlara götüreceğine dikkat çeken Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendilerini aynı sonu gelmez müzakere süreçlerine davet edeceğini de sanmadığını söyledi. Akıncı, sonuç odaklı, paket anlayışı içeren ve süresi belli yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Guterres’in bizzat kendinin ya da iki tarafın onayıyla görevlendireceği üst düzey bir BM yetkilisinin dolaylı görüşmeler yoluyla stratejik bir anlaşma çerçevesinin ortaya çıkma olasılığını araştırmasının düşünülebileceğini söyledi.