(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'a ihracat yapan işadamı Bilişik: Ticari kaygımız var

Mehmet Selim YALÇIN- Eser PAZARBAŞI/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- HABUR Sınır Kapısı üzerinden ihracat yapan işadamlarından Nihat Bilişik, Kuzey Irak’ın kendileri için tek pazar olduğunu belirterek, \"Türkiye’deki işadamlarının yaklaşık 5 milyar doları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) bağlı illerde bulunan işadamlarının elindedir. Peşin çalışamadığımız için ticari anlamda güvenlik kaygımız var\" dedi. IKBY\'nin 25 Eylül\'deki bağımsızlık referandumunun ardından, Habur Sınır Kapısı üzerinden ihracat yapan Türk işadamları, ticari anlamda güvenlik kaygısı yaşamaya başladı. Irak\'la çalışan bölgedeki işadamları, referandum sonrası bir haftalık süreçte sınırdaki giriş-çıkışlarda aksama yaşandığı ancak ilerleyen günlerde sınır kapısının tekrar eski işleyişine geri döndüğünü anlattı. İşadamları, Kuzey Irak\'a ihracat yaptıktan sonra peşin para alamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Türk ihracatçılar, yaklaşık 5 milyar dolar civarında parayı, Kuzey Irak\'taki Dohuk, Erbil gibi şehirlerde yaşayan Iraklı işadamlarından tahsil etmeyi beklediklerini açıkladı. Silopili işadamı Nihat Bilişik, yıllık 8.5 milyar dolar ihracatın söz konusu olduğunu belirterek, \"Habur Sınır Kapısı ülkemizin can damarıdır. Ülkemizin en büyük kapılarından bir tanesidir. Yaklaşık yıllık 8.5 milyar dolar ihracatımız söz konusudur. Bu rakam küçümsenecek bir rakam değildir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin yaptığı referandumdan dolayı ilk hafta kapımız etkilenmiştir. Günlük bin 200 giriş çıkış yapan kapımız 700’lere kadar düşmüştür. Bir hafta geçtikten sonra bu durum normale döndü. Tekrar sayımızı yakaladık. Bugün, günlük bin araç giriş çıkışımız olmaktadır. Yalnız başka pazarımız olmadığından dolayı işadamlarımızın hemen hemen yüzde 80\'i Irak’a çalışmaktadır. Pazarın olmamasından dolayı orada finansal sıkıntılar çekmekteyiz. Paramızı almakta zorlanıyoruz. Peşin çalışmıyoruz. İran ve Suriye pazarlarımız olmuş olsaydı karşı tarafa gebe kalmamış olacaktık. Malımız da peşin satacaktık. Tek pazar olduğu için paramızı almakta zorlanıyoruz\" diye konuştu. Irak\'taki durumun etkilerinden de söz eden Bilişik, şunları kaydetti: \"Şu an orda olabilecek bir kaostan biz çok etkileneceğiz. Yani ülke olarak etkileneceğiz. Sanayicimiz etkilenecek, işadamımız, bölge halkı, hepimiz etkileneceğiz. Ticari anlamda güvenlik kaygımız var. Sonuçta yaklaşık şu anda Türkiye’deki işadamlarının yaklaşık 5 milyar doları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne bağlı illerde bulunan işadamlarının elindedir. Şu anda ticarette bir düşüş ya da yükseliş olmadı. Normal seyrinde devam etmektedir. Tek sıkıntımız finansal anlamdadır. İnşallah hükümetimiz diplomatik yollarla bir çözüme kavuşması için gerekli adımları atacaktır. Bu konuda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin de bir beyanı var. \'Irak bizim için önemli bir pazardır. Kapıların kapanması söz konusu değildir\' demiştir zaten.\" Kuzey Irak\'a yük taşıyan kamyon şoförleri de Halil İbrahim Gümrüğü\'ne girişte tüm araçların X- Ray cihazına yönlendirildiğini ve sağlık konusunda endişe duyduklarını söyledi.