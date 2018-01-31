T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kuzenler silah, taş ve bıçaklarla kavga etti: 8 yaralı, 3 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı

31 Ocak 2018 21:41

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Olay, öğleden sonra Büyükalanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında ekili arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan ve birbirleriyle kuzen olan Bayram Ailesi\'nin fertleri, mahallede karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran kuzenlerin kavgasına diğer mahalle sakinleri engel olamayınca jandarmadan yardım istendi. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma, kavgayı güçlükle sona erdirdi. Kavgada, bıçak ve sopayla yaralanan 3, tüfekle yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine başlanırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Kuzenlerin yaşadığı evlerin çevresinde jandarma önlem aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAJandarmanınOlayBüyükalanlı MahallesiAralarındaBayram AilesiBirbirlerineKavgadaBalıklıgöl Devlet HastanesiMehmet AkifEğitimAraştırma HastanesiYaralılarınKuzenlerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24