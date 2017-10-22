(Görüntülü Haber) Kuzenler cinayetinde tutuklanan 4 şüpheli de serbest (2)

AVUKATTAN AÇIKLAMA



Balıkesir\'in Savaştepe İlçesi\'nde, 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım\'ı öldürdükleri şüphesiyle tutuklanıp, ardından serbest bırakılan 4 şüpheliden Ayhan Y.\'nin avukatı Yakup Barut, açıklama yaptı. Avukat Barut, müvekkilinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin tutuklandıkları günden itibaren, kanıtların değerlendirilmesinde hata olduğunu öne sürerek karara birçok kez itiraz ettiklerini ifade etti. Bir vakıf üniversitesinden alınan raporun çelişkili olduğunu söyleyen avukat Barut, tahliye istediklerini ve kararın kendileri için olumlu olduğunu belirtti.

