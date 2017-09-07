(Görüntülü Haber) Kuzene nakledilmek koşuluyla organ bağışı

Enver Fatih TIKIR-Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da işten dönderken tartıştığı alkollü Mehmet G. tarafından kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Furkan İlhan, 20 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen İlhan\'ın ailesi, organ bağışını karaciğerinin nakil için bekleyen 18 yaşındaki kuzenleri Şennur Koç\'a verilmesi koşulu ile kabul etti. Bunun üzerine Furkan İlhan\'ın karaciğeri kuzenine böbrekleri ise, organ bekleyen 2 hastaya nakledildi. kabul etti. İlhan\'ın karaciğeri ile kuzeni 18 yaşındaki Şennur Koç ve 2 böbrek hastası hayat buldu.



Bursa\'da doğum gününde bıçaklanan ve beyin ölümü gerçekleşen Furkan İlhan\'ın karaciğeri, kuzenine nakledilmesi koşuluyla bağışlandı. Geçen 5 Ağustos günü, fabrikada çalışan 18 yaşındaki Furkan İlhan, iş çıkışı mesai arkadaşı Emre Asan ile Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi\'nde yürürken, aldığı alkol ile çevreyi rahatsız eden 18 yaşındaki Mehmet G. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet G., Furkan İlhan\'ı kalbinden bıçakladı. Doğum gününde ağır yaralan Furkan İlhan kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yoğun bakıma alındı. İlhan\'ın beyin ölümü geçekleşti. Doktorların organ bağışı teklifi üzerine aile, Furkan\'ın karaciğerinin organ bekleyen kuzeni aynı yaştaki Şennur K.\'ya nakledilmesi koşuluyla kabul etti. Yapılan tahliller sonucu doku uyumu olduğu belirlendi ve Furkan\'ın karaciğeri Şennur K.\'ye, böbrekleri ile iki korneası ise, organ bekleyen hastalara nakledildi.



Karaciğer naklini gerçekleştiren UÜ Tıp Fakültesi Oragan Nakli ve Karaciğer Sorumlusu Prof.Dr. Ekrem Kaya, \"ilginç bir nakail oldu\" dedi. Prof.Dr.Kaya, şöyle dedi:



\"18 yaşında bir gencimiz iş çıkışı uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Hastanemizde yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakli için hastamızın yakınları ile konuştuk. Onlar da bu üzüntülü duruma rağmen metanetli bir şekilde yaklaşarak organ bağışına sıcak baktılar. Yalnız bir şartları vardı. Hayatını kaybeden gencimizin kuzenin de karaciğer yetmezliği vardı, uygun olursa karaciğerin kuzenine nakledilmesine istediler. Sağlık Bakanlığı\'ndan son yönetmeliğine göre bu nakil işlemi mümkün. Buna şartlı bağış deniyor. Görüşmeler neticesinde karaciğerin yanı sıra iki böbreği ve 2 korneası da bağışlandı. Dolayısıyla gencimiz üç ayrı kişiye yeni bir hayat verdi. organ alan hastaların drumları çok iyi.\"



Nakil işlemi ardından yeğeninin hayatını kaybetmesi ile en derinden acıya, diğer yeğeninin hayata dönmesi ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyleyenher iki gencin dayısı Ali Gökalp, \"Furkan\'ın ölümü ile yıkıldık. Şennur\'un sağlığına kavuşması ile sevindik. Böyle önemli bir karar alan Furkan\'ın ailesini kutluyorum\" dedi.



\"TÜRKİYE\'DE 25 BİN BAĞIŞ BEKLEYEN HASTA VAR\"



Furkan İlhan\'dan alınan karaciğerin kuzenine nakledilmesinin hazırlık sürecinde görev alan Doç.Dr. Remzi İşçimen, Türkiye\'de 25 bine yakın organ nakli bekleyen hasta olduğunu ve bu tür nakillerin örnek olması gerektiğine değindi. Organ nakli konusunda rakamsal verileri paylaşan Doç.Dr. İşçimen, şöyle dedi:



\"Yılda 1500 civarında hastanın beyin ölümü gerçekleşiyor. Beyin ölümleri gerçekleşen olgularda sadece yüzde 5 civarında organ bağışı gerçekleşiyor. Bu konuda hastaların acil servisleri geldiğinde farkındalıklarının az olması, yoğun bakım süreçlerinin yakın olarak takibindeki bir takım aksaklıkların ortaya çıkması gibi problemler ile karşı karşıya kalıyoruz. Yoğun bakım ünitemizde yılda birçok vaka ile karşılaşıyoruz. Bu dönem içerisinde komadaki hastaların ciddi anlamda yakın takiplerinin yapılması, beyin ölümüne gidebilecek hastalarının tanınmasını farkındalığının artırılmasını çok önemli. Beyin ölümü tanısının erken koyulması, sürecin yönetimi içerisinde de aile bireyleri ile birlikte olabilmemiz bağış oranın artırabiliyor.\"