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(Görüntülü Haber) Kuyumcuyu soymak istediler, suçüstü yakalandılar

Evren KASIRGA/İZMİR, (DHA)- AVUSTURYA'nın Salzburg kentinde yaşayan Türk asıllı İlyas Çavuş'un işlettiği kuyumcu dükkanına gelen 2 soyguncu, görevli kadını tuvalete kilitleyerek dükkanı soymak istedikleri sırada suçüstü yakalandı

21 Ocak 2018 19:42

Evren KASIRGA/İZMİR, (DHA)- AVUSTURYA\'nın Salzburg kentinde yaşayan Türk asıllı İlyas Çavuş\'un işlettiği kuyumcu dükkanına gelen 2 soyguncu, görevli kadını tuvalete kilitleyerek dükkanı soymak istedikleri sırada suçüstü yakalandı. Olay, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında 30 yıldır kuyumculuk yapan gurbetçi İlyas Çavuş\'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren kimliği öğrenilemeyen 2 soyguncu, görevli kadının boğazına bıçak dayayarak tuvalete kilitleyip kuyumcuyu soymak istedi. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda soyguncular, görevli kadını tuvalete kilitledikten sonra vitrindeki altınları alırken içeriye giren polisler tarafından suçüstü yakalandı. Yüzüstü yere yatırılan soyguncular kelepçelenerek gözaltına alındı. Dükkan sahibi İlyas Çavuş, \"Avusturya, Almanya ve Fransa olmak üzere toplamda 8 kuyumcu mağazam bulunuyor. 11\'inci kez bu tip bir olaylarla karşılaşıyorum ve bu ilk değil son da olmayacaktır\" dedi.

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