(Görüntülü Haber) Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 5 kişi, kovalamacayla yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3’ü kadın, 5 kişilik şebeke, lüks otomobille kaçmak isterken, kovalamacayla yakalandı. Kovalamaca sırasında şüphellierin araçtan attığı çantadan, tamamına yakını sahte, 500 kadar altın çıktı. Kuyumcular Çarşısı\'nda bugün bir kuyumcuya giren 3’ü kadın, 5 kişi, çantalarındaki altınları bozdurmak istedi. Kuyumcu, altınların büyük bir bölümünün sahte olduğunu fark edince, dolandırıcılar işyerinden çıkıp, 01 YL 102 plakalı lüks otomobile binerek kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphellierin otomobilini Mimar Sinan Bulvarı\'nda tespit etti. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Ahmet Türkel Çevre Yolu\'na giren şüphellier, siyah bir çantayı, otomobilden dışarı attı. Bir süre sonra otomobil, kaldırıma çarpınca lastiği patladı. Şüpheliler, araçtan inip bu kez de yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç sürücüsü 35 yaşındaki Nurullah Ü., 30 yaşındaki Reşat I., 35 yaşındaki Medine Ü., 26 yaşındaki Nasiha I. ve 54 yaşındaki Fikriye I. yakalanak gözaltına alındı. Polis otosuna bindirilen şüphelilerden Fikriye I. fenalaştı. Fikriye I., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalesinin ardından Fikriye I. ve diğer 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin yola attığı çantada yapılan incelemede ise tamamına yakını sahte olan 500’e yakın altın ele geçirildi.