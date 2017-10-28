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(Görüntülü Haber) Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

28 Ekim 2017 00:54

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İnegöl Kuyumcular Çarşısı\'ndaki bir kuyumcuya gelen 3\'ü kadın, 5 kişi çantalarındaki altınları bozdurmak istediklerini söyledi. Kuyumcu altınları tartarken sahte olduklarını anlayınca durumu polise bildirdi. Şüpheliler geldikleri otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine ilçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri, bölgede devriye gezerken şüphelilerin bulunduğu aracı, Mimar Sinan Bulvarı\'nda durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler içinde sahte altınların bulunduğu çantayı Ahmet Türkel Çevreyolu\'nda atarak hızla uzaklaştı. Şühpelilerin bulunduğu otomobil kaldırıma çarparak durdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan araç sürücüsü Nurullah Ü. (35) ile Reşat I. (30) , Medine Ü. (35), Nasiha I. (26) ve  Fikriye I. (54), polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadelerinin ardından \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlamasıyla savcılığa sevk edilen şüphelilerden Nurullah Ü., Medine Ü. ve Reşat I. tutuklanırken, Fikriye I. ve Nasiha I. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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