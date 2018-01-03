(Görüntülü Haber) Kuyumculardan soygun protestosu

İstanbul Kuyumcular Odası üyeleri Esenler\'de bir kuyumcunun hayatını kaybettiği kuyumcu dükkanı önünde eylem yaptı. İstanbul Kuyumcular Odası Norayr İşler, \"Hükümetimizden ve yetkililerden kuyumcular için de acil bir düzenleme bekliyoruz. Bu işi artık gündemlerine almalılar\" \"Yasal düzenleme yapılarak kuyumcuların da bankacı ve doktorlar gibi riskli meslekler grubuna alınmasını ve daha sıkı korunmasını istiyoruz\" Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Kuyumcu dükkanı soygunlarını protesto eden İstanbul Kuyumcular Odası eylem yaptı. Esenler\'de geçtiğimiz Cuma günü kuyumcu dükkanı sahibi Serdar Koçer\'in ölmesiyle sonuçlanan soygun girişimini protesto etmek amacıyla İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) tarafından basın açıklaması düzenlendi. Esenler Çinçin Deresi Caddesi\'nde bulunan Koçer Kuyumculuk önünde toplanan İKO üyesi kuyumcular meslektaşları Serdar Koçer için önce bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. \"ARTIK BAŞKA CANLAR YANMASIN, OCAKLAR SÖNMESİN. YETER\" Edilen duaların ardından ise İKO başkanı Norayr İşler grup adına basın açıklamasını okudu. 29 Aralık\'ta Esenler\'den meydana gelen olaydan sonra, sektör olarak bir kez daha yıkıldıklarını belirten İşler, \"Kahrolduk. Daha 39 yaşında hayatının baharında olan meslektaşımız Soner Koçer gasp ve soygun için gelen hainlerin kalleş kurşunları ile can verdi. Sektör olarak artık sabrımız kalmadı. Esenlerdeki bu cinayeti bardağı taşıran son damla olarak görüyoruz. Kuyumcu soygunu ve gasp girişimlerine dur demek için buradayız. Artık başka canlar yanmasın, ocaklar sönmesin. Yeter\" dedi. \"KUYUMCULARIN RİSKLİ OLAN MESLEKLER GRUBUNA ALINMALARINI TALEP EDİYORUZ\" Bu soygunları ve cinayetleri işleyenlerin yasal boşluklar nedeniyle yaptıklarının yanlarına kar kaldığını ve kısa sürede serbest bırakıldığını öne süren İşler, \"Hükümetimizden ve yetkililerden kuyumcular için de acil bir düzenleme bekliyoruz. Bu işi artık gündemlerine almalılar. Biz öyle bir sektörüz ki milli servetimiz olan altınlara ve değerli madenlere bekçilik yapıyoruz. Kuyumcuların da riskli olan meslekler grubuna alınmalarını talep ediyoruz. Yasal düzenleme yapılarak kuyumcuların da bankacı ve doktorlar gibi riskli meslekler grubuna alınmasını ve daha sıkı korunmasını istiyoruz. Böylece kuyumcuların maruz kaldığı gasp ve soygunların cezaları daha da ağırlaştırılacaktır\" ifadelerini kullandı. \"KAÇAN 3-4 KİŞİLİK GRUP YAKALANMIŞ DEĞİL\" Hayatını kaybeden kuyumcu Serdar Koçer\'in yine kuyumcu olan kardeşi de olay yerinde bir açıklama yaptı. Murat Koçer, \"6. gününde emniyet yetkililerimiz çok titiz bir şekilde çalışıyorlar. Fakat kaçan 3-4 kişilik grup yakalanmış değil. Bunu yetkililerimizden rica ediyoruz. Bir an önce bu kaçan katillerin yakalanmasını talep ediyoruz kendilerinden\" şeklinde konuştu.