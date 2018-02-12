(Görüntülü Haber) Kuyucak'ta deve güreşlerine yoğun ilgi

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'da bir asırdan bu yana süren deve güreşleri, bu hafta sonu Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi. Turnuvayı yaklaşık 4 bin kişi izledi. Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini yaşatmak amacıyla Kuyucak ilçesindeki Deve Güreşi Arenası\'nda müsabakalar düzenlendi. Güreşleri izlemeye binlerce kişi gelirken, bazı aileler güzel havayı değerlendirerek piknik yaptı. AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Kuyucak Kaymakamı Selami Işık ve Kuyucak Belediye Başkanı AK Parti\'li Metin Ertürk de karşılaşmaları izledi. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden kente getirilen 160 pehlivan devenin katıldığı güreşler, oldukça çekişmeli geçti. Hakkari\'nin Çukurca ilçesi\'nde 1,5 yıl önce PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aydınlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş (28) anısına da güreş düzenlendi. Turnuvada, Afrin Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle davul-zurna çalınmadı. Güreşlerin Adnan Menderes Üniversitesi\'ne bağlı Kuyucak Meslek Yüksek Okulu\'na katkı için de düzenlendiğini söyleyen Başkan Ertürk, \"Güreşlerimizi 4 bin vatandaşımız izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 160 seçkin pehlivan deve güreşti. Ben Afrin Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu güreşlerimizde, develerimizin havutlarına zeytin dalı takıyoruz. Biz bu güreşleri, Yörük kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak için düzenliyoruz\" dedi. Turnuvada en iyi güreşen develerin sahiplerine, protokol üyeleri kupalarını verdi.