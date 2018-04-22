T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Kütüphanede Bir Gece' etkinliğinde 4 saat kitap okudular

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla 'Kütüphanede Bir Gece' etkinliği kapsamında, halk kütüphanesinde bir araya gelenler, saat 23

22 Nisan 2018 19:44

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla \'Kütüphanede Bir Gece\' etkinliği kapsamında, halk kütüphanesinde bir araya gelenler, saat 23.00\'ten 03.00\'e kadar kitap okudu. 

Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi tarafından kitap okumanın önemine dikkat çekmek için \'Kütüphanede Bir Gece\' etkinliği düzenlendi. Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde, dün saat 23:00’te başlatılan etkinlikte kitapseverler, saat 03.00’e kadar kitap okudu. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentteki kültür- sanat faaliyetlerinin artırılması için bu tür etkinlikler organize ettiklerini belirterek, \"Kitabı seven, Çorum’un ileri gelen entelektüel dostlarımızdan 41 kişiyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bir nevi farkındalık oluşturalım. Kitaba olan sevginin, kültüre olan katkının Çorum Belediyesi olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapma gayreti içerisindeyiz\" dedi.

Etkinliğin gençlere faydalı olacağını vurgulayan emekli eğitimci Muzaffer Gündoğar ise \"Etkinliği güzel buldum. Özellikle gençleri çekingen buldum; çünkü bu tür etkinliklerle onların ufku biraz daha açılacak. Kendisinden deneyimli büyük ağabeylerinden, yazarlardan, çizerlerden bir şeyler kazanacaklar. Toplumsal kültürün sanatla buluşması anlamında önemli buluyorum” diye konuştu.

Kütüphanede 4 saat süren etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHABir GeceValiliğiBelediyesiHasanpaşa Halk KütüphanesindeBelediye Başkanı Zeki GülBirKitabaEtkinliğinMuzaffer GündoğarKendisindenToplumsalKütüphanedeKültürTurizm MüdürüArslanBelediye Başkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24