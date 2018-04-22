(Görüntülü Haber) 'Kütüphanede Bir Gece' etkinliğinde 4 saat kitap okudular

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla \'Kütüphanede Bir Gece\' etkinliği kapsamında, halk kütüphanesinde bir araya gelenler, saat 23.00\'ten 03.00\'e kadar kitap okudu.



Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi tarafından kitap okumanın önemine dikkat çekmek için \'Kütüphanede Bir Gece\' etkinliği düzenlendi. Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde, dün saat 23:00’te başlatılan etkinlikte kitapseverler, saat 03.00’e kadar kitap okudu. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentteki kültür- sanat faaliyetlerinin artırılması için bu tür etkinlikler organize ettiklerini belirterek, \"Kitabı seven, Çorum’un ileri gelen entelektüel dostlarımızdan 41 kişiyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bir nevi farkındalık oluşturalım. Kitaba olan sevginin, kültüre olan katkının Çorum Belediyesi olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapma gayreti içerisindeyiz\" dedi.



Etkinliğin gençlere faydalı olacağını vurgulayan emekli eğitimci Muzaffer Gündoğar ise \"Etkinliği güzel buldum. Özellikle gençleri çekingen buldum; çünkü bu tür etkinliklerle onların ufku biraz daha açılacak. Kendisinden deneyimli büyük ağabeylerinden, yazarlardan, çizerlerden bir şeyler kazanacaklar. Toplumsal kültürün sanatla buluşması anlamında önemli buluyorum” diye konuştu.



Kütüphanede 4 saat süren etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı.

