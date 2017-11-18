(Görüntülü Haber) KUTO: Kuşadası'nda sadece turizm değil, balıkçılık da var

Latif SANSÜR/KUŞADASI(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), Ege Denizi\'nin Kuşadası Körfezi bölümünde birbirinden lezzetli balıklarının denizden sofralara uzanan yolculuğunu görüntüledi. KUTO\'nun takipçi sayısı 700 bini geçen sayfasında yayınlanan tematik videolara, \'Kuşadası Körfezinde Balık Avları\' da eklendi. Ege Denizi\'nin Kuşadası Körfezi bölümünde birbirinden lezzetli balıklarının denizden sofralara uzanan serüveni, görsel açıdan kayıt altına alındı. Amatör olta balıkçılarının yaptıkları avlanma, profesyonel balıkçıların ağlarıyla yaptığı avlanmayla harmanlanan çekimler ile birlikte, fonda ise Kuşadası manzarası gösterildi. TANITIMDA REKORA KOŞUYOR KUTO, takipçi sayısı 700 bini geçen \'Kuşadası Güvercin\' isimli Facebook sayfasında ve diğer sosyal medya hesaplarında yayınlanmak üzere 29 farklı konuda kısa videolar hazırladı. KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, ŞÖYLE DEDİ: \"Kuşadası\'nın sosyal medyada tanıtımı için yoğun bir çalışma programı hazırladık. Bugüne kadar 29 farklı konuda video hazırlatarak sosyal medya hesaplarında yayınladık. Milyonlarca kez görüntülenen tematik videolarımıza son olarak Kuşadası Körfezinde balık avı videosunu ekledik. KUTO\'nun \'Kuşadası Güvercin\' isimli Facebook sayfası, bugüne kadar toplam 225 milyon reklam gösterimi, 35 milyonu aşan video görüntülenmeleri, 7 milyon 530 bin 812 dakika video izlenme süresi ve 710 bin takipçisi ile Kuşadası\'nın tanıtımında büyük rol oynuyor. Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.\"