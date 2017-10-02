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Spor

(Görüntülü Haber) Kütahyaspor - Tavşanlı Linyitspor maçı sonrasında taraftar kavgası

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)- BÖLGESEL Amatör Ligi (BAL) 10'uncu Grup'ta mücadele eden Kütahya'nın iki temsilcisi Kütahyaspor-Tavşanlı Linyitspor maçı sonrasında taraftarlar arasında kavga çıktı

02 Ekim 2017 02:58

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)- BÖLGESEL Amatör Ligi (BAL) 10\'uncu Grup\'ta mücadele eden Kütahya\'nın iki temsilcisi Kütahyaspor-Tavşanlı Linyitspor maçı sonrasında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kütahyaspor\'un 2-0 galip geldiği maç bitiminde çıkan taraftarların kavgasına polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Kütahyaspor-Tavşanlı Linyitspor karşılaşması Kütahya Dumlupınar Stadyumu\'nda oynandı.  Kütahyaspor\'un 2-0 kazandığı maçın ardından her iki takımfutbolcuları arasında tartışma çıktı. Görevlilerin araya girmesiyle futbolcular soyunma odalarına alındı. Gergin geçen karşılaşma

sonrasında stadyumdan çıkan Kütahyasporlu taraftarlandan bir grup, Tavşanlı Linyitsporlu taraftarların olduğu tribüne doğru taş attı. Polis biber gazı ile müdahale ederek olayların büyümesin engelledi ve Tavşanlı Linyitsporlu taraftarlar kısa süre sonra stadyumdan çıkıp otobüslere bindi. Ancak, Tavşanlı Linyitsporlu taraftarlar yolda kendilerini bekleyen Kütahyasporlu taraftarları görünce otobüsten indi. Polis, uyarılara rağmen otobüslere binmeyen taraftarlara bir kez  daha biber gazı ile müdahalede bulundu. Taraftarları taşan otobüs şoförü de biber gazından etkilenerek kısa süre baygınlık geçirdi. 

Kütahyasporlu taraftarları yol kenarından uzaklaştırdıktan sonra Tavşanlı Linyitsporlu taraftarları polis eskortluğunda otobüslerle kent merkezinden çıkarıldı. 

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