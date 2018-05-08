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(Görüntülü Haber) Kütahya çinisi Yunanistan'da sergilenecek

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türkiye'nin Yunanistan'daki Gümülcine Başkonsolosluğu'na bağlı eğitim merkezinde sergilenmek üzere çini süslemelerden oluşan pano yapıy

08 Mayıs 2018 16:48

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türkiye\'nin Yunanistan\'daki Gümülcine Başkonsolosluğu\'na bağlı eğitim merkezinde sergilenmek üzere çini süslemelerden oluşan pano yapıyor. DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Özkan Tokaç ve Sezin Erbil Kara, çini panoları öğrencilerle birlikte yaptıklarını söyledi. Bir süre önce Yunanistan\'a gittiğini belirten Kara, Gümülcine kentindeki Türkler için açılan \'Gençler Birliği\' adlı eğitim merkezinde sanatsal eğitimler verildiğini belirtti. Kütahya\'ya döndükten sonra bu merkezde sergilenmek üzere çini süslemeli pano yapmaya başladıklarını anlatan öğretim görevlisi Sezin Erbil Kara, şöyle konuştu: \"Gümülcine\'deki Gençler Birliği Eğitim Merkezi\'ne oradaki soydaşlarımız gidip, çeşitli alanlarda eğitim alıyorlar. Biz de Kütahya\'da öğrencilerimizle birlikte yaptığımız çini panoları götürüp, orada sergileyeceğiz. Buradaki amaç, hem Kütahya çiniciliğini orada tanıtmak hem de geleneksel sanatlarımızın yaygınlaşmasını sağlamak. Türklerin getirdiği geleneksel şeylerin yok olmasını yurt dışında da önlemek amaçlı bir proje aslında bu. Dönem dönem buradan arkadaşlarımız oraya gidip, çinicilikle ilgili eğitim verecek.\"

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