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(Görüntülü Haber) Kuşköy'de 'kuş dili' kursu açıldı

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/ÇANAKÇI (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy yöresine özgü, 500 yıllık tarihi geçmişe sahip, ‘kuş dili’ olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yönteminin gelecek kuşaklara aktarılması için kurs açıldı

13 Nisan 2018 20:36

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/ÇANAKÇI (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy yöresine özgü, 500 yıllık tarihi geçmişe sahip, ‘kuş dili’ olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yönteminin gelecek kuşaklara aktarılması için kurs açıldı. Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy\'de arazinin dağınık ve engebeli oluşu, zamanında telefon hattı bulunmaması gibi nedenlerle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme geleneğinin yaşatılması için harekete geçildi. Kuş sesine benzediği için ‘kuş dili’ olarak da adlandırılan haberleşme yönteminin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası\' listesine alınmasının ardından, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için kurs açıldı. Kursta özellikle çocuk ve gençlere yönelik eğitim verilecek. Kursun açılışını gerçekleştiren Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yörenin temel markasının ıslık dili olduğunu belirterek, “Turizm Haftası olması dolayısı ile çok anlamlı ve manidar bir adım attık. Şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimizin sayısını artırabilmek adına çok güzel bir kültür. Somut olmayan kültürel miras listesine ıslık dilimizin alınması noktasında emek sarf eden herkesi tebrik ediyor ve gönülden kutluyorum” dedi. \'BÜYÜKLER ISLIK DİLİ İLE HABERLEŞİYOR\' Kuş dili eğitmeni Orhan Civelek de gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş kültür miraslarına sahip çıktıklarını belirterek, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Islık dilinin telefondan daha da pratik bir iletişim yöntemi olduğunu ifade eden yöre sakini Muazzez Köçek ise “Telefonun tuşuna basacaksın falan derken çok fazla zaman geçiyor. Çocukluğumuzdan beri ıslık dili kullanıyoruz. Tarlalardan evlere, komşularımızla, babam ve çocuklarımla genellikle ıslık dili ile haberleşiyoruz” diye konuştu.

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