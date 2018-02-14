(Görüntülü Haber) Kuşak, 180 yıldır hamam işletmeciliği yapıyorlar

Fatih YILMAZ TOKAT,(DHA) TOKAT\'ta yaşayan Mustafa Durmuş (63), 5 kuşak ve 180 yıldır süregelen \'hamam işletmeciliği\' mesleğini sürdürüyor. Kent merkezinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Durmuş,aile mesleği olan hamam işletmeciliği kapsamında 16 yaşında bu işe başladı. Afyon ve İstanbul\'da hamam çalıştıran Mustafa Durmuş, 39 yıldır ise Tokat\'ta bulunan 446 yıllık tarihi Ali Paşa Hamamının işletmeciliğini yapıyor. Dedesinin dedesi, dedesinin babası, dedesi ve kendi babasından yadigar kalan mesleği sürdüren Mustafa Durmuş, hamamların giderek azalan müşteri potansiyeli nedeni ile kapanma riski taşıdığını ifade etti. Mesleğin dedesinin dedesinden geldiğini söyleyen Durmuş, Hatta onunda ilerisine dayanıyor ama dedemin dedesinden bu yana tescilli o da yaklaşık 180 yıla dayanıyor. 39 yıldır Ali Paşa Hamamını çalıştırıyorum. Ama 16 yaşından beri ben işletmeciyim. Bundan önce Afyon\'un Bolvadin ilçesinde hamam çalıştırdım. İstanbul\'da Kadıköy\'de Kuşdilinde hamam çalıştırdım. Yaklaşık 45-46 senedir işverenlik hayatım var dedi. 7 kardeş olduklarını belirten Durmuş, Benim bir küçüğüm kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Onun bir küçüğü Balıkesir\'de hamam işletiyor. Onun bir küçüğü ise memur oldu. Kızlar ise evlendi, onların da ikisinin eşleri hamam işletiyor. Yani aile boyu hamamcıyız diye konuştu. \'TEKNOLOJİ İŞLERİMİZİ HER GEÇEN GÜN DURDURUYOR\' 1980\'li yıllarda kentte dokuz hamamın bulunduğunu kaydeden Durmuş, şöyle konuştu Bugün iki tane hamam kaldı. Nüfusumuz o zamanlar 70 bin civarındaydı. Bugün ise 150 bin nüfusumuz var. O gün 9 hamamdaki işimiz bugünün beş katındaydı. Şuan iki hamama düşmesine rağmen, bugün işlerimiz 5\'te 1\'e düştü. Benim endişem böyle giderse ya bire düşer ya da tamamen kapanır. Bunun da örnekleri var. Yeni teknolojiler çıkıyor, bu yeni teknolojilere yenik düşüyoruz. Doğalgaz, şofben, güneş enerjisi bizim işlerimizi her geçen gün durduruyor. Durmuş, 1572 yılında yapılan Ali Paşa Hamamının ise Osmanlı eserleri içerisinde hamam noktasından en güzel eserlerden biri olduğunu, ancak müşteri yetersizliğinden dolayı kapanma ihtimali bulunduğunu söyledi.