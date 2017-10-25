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(Görüntülü Haber) Kuşadası'nda yabancılara konut satışı düştü

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI Emlak Müşavirleri Derneği (KUŞEMDER) Başkanı Müslüm Yıldırım, yabancıların aldığı konut ve yazlık sayısının düştüğünü söyledi

25 Ekim 2017 17:43

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI Emlak Müşavirleri Derneği (KUŞEMDER) Başkanı Müslüm Yıldırım, yabancıların aldığı konut ve yazlık sayısının düştüğünü söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Geçen yıllarda yabancıların en çok konut aldığı eylül ayında, Aydın il genelinde sadece 119 yabancı, konut satın aldı. KUŞEMDER Başkanı Müslüm Yıldırım, geçmiş yıllarda Kuşadası ve Didim gibi turistik beldelerden konut alan Avrupalı turistlerin, konutlarını sattığını söyledi. Avrupa\'da yaşayan Türkler\'in Dolar ve Euro\'nun arttığı dönemlerde yatırım amacıyla konuta yöneldiğini söyleyen Yıldırım, şöyle dedi: \"Artık onlar da almıyor. Yabancılara konut satışının dibe vurduğu bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye\'ye güven azaldı. Herkesle kavgalıyız. Euro ve Dolar\'ın Türk Lirası karşısında arttığı dönemlerde özellikle Avrupalılar konuta hücum ederdi. Avrupa\'da yaşayan Türkler yatırım amacıyla böyle dönemde konut yatırımı yapardı. Avrupa\'daki Türkler alımı durdurdu. Avrupa ülkeleri vatandaşları ise bırakın almayı, geçmiş dönemlerde aldıkları konut ve yazlıkları satışa çıkarıyor. İrlandalı, İngiliz neredeyse hiç kalmadı. Gelenler ise sadece Araplar. Onlar da yeterli değil.\"

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