(Görüntülü Haber) Kuşadası'nda Turizm Haftası'na kortej yürüyüşlü kutlama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 42\'nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.



Kuşadası\'nda \'Tam zamanı\' sloganı ile düzenlenen 42\'inci Turizm Haftası kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Kısmet Otel Kavşağı\'nda toplanan kalabalık, Kuşadası Belediye Bandosu ile Manisa Mehteran Takımı\'nın çaldığı marşlar eşliğinde Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek Atatürk Meydanı\'na yürüdü. 2 kilometrelik yürüyüş boyunca halk oyunları ekipleri gösterilerini sunarken, otellerin animasyon ekipleri, birbirinden ilginç kostümleri ile korteje renk kattı. Belediyenin tahsis ettiği araçlar üzerinde geçiş yapan animasyon ekiplerinin sunduğu canlandırmalar büyük ilgi gördü. Korteje geçtiği güzergahta Kuşadalılar evlerinin balkon ve pencerelerinden, esnaf ise dükkanlarının önünden alkışlarla destek verdi.



Atatürk Meydanı\'nda kurulan platformda Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı ile protokol üyeleri korteji selamladı. Daha sonra etkinliğe katılanlar gösterilerini sundu.

