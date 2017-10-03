(Görüntülü Haber) Kuşadası'nda korkutan yangın

AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın maddi hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi Osman Kocaman Sokak\'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında, dün (pazartesi) saat 20.30\'da yangın çıktı. Tedirginlik yaratan yangın nedeniyle apartman sakinleri korkuyla kendilerini sokağa çıktı. İhbar üzerine sokağa gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda yangın, çevre apartmanlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak apartmanın çatısı komple yandı. Çevredeki vatandaşların yangının uçucu madde bağımlılarının yangını çıkarmış olabileceğini iddia etmeleri üzerine polis inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.