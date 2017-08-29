T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kuşadası'na yanaşan 3 gemi umutlandırdı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın) (DHA) - AYDIN'ın Ege Port Kuşadası Limanı'na, kötü giden 2017 sezonunda bugün biri küçük 3 geminin yanaşması, esnaf ve turizmcileri önümüzdeki günler için umutlandırdı

29 Ağustos 2017 18:32

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın) (DHA) - AYDIN\'ın Ege Port Kuşadası Limanı\'na, kötü giden 2017 sezonunda bugün biri küçük 3 geminin yanaşması, esnaf ve turizmcileri önümüzdeki günler için umutlandırdı. Geçtiğimiz yıllar aynı anda 7 transatlantiği ağırlayan Ege Port Kuşadası Limanı\'na bugün, 3 kruvaziyer gemisi birden yanaştı. Gemilerin dörtte üçünün seferlerini iptal ettiği limana yanaşan \'Thomson Dream\', \'Celestyal Olympia\' ve \'Wind Star\' adlı gemiler ile 3 bin 500 turist ve 2 bin personel kentegeldi. Amerikalı, İspanyol, İtalyan, Kanadalı, İngiliz, Portekiz\'den gelen turistler, günübirlik Kuşadası\'nı ziyaret etti. Yanaşan Yunan bayraklı \'Celestyal Olympia\' gemisine bayram tatiline çıkacak çok sayıda Türk yolcunun katılması da dikkat çekti. Gemilerden inen yolcuların bir kısmı otobüslerle bölgedeki Efes, Meryem Ana, Artemis Tapınağı, İsa Bey Camii gibi ören yerlerini ziyaret etti. Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası kent merkezini gezmeyi tercih etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHAAYDIN Ege Port Kuşadası LimanıGeçtiğimizEge Port Kuşadası LimanıGemilerinDreamOlympiaStarAmerikalıKanadalıPortekizKuşadasıYanaşan YunanTürkGemilerdenEfes Meryem Ana Artemis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24