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(Görüntülü Haber) Kuş sürüsüyle karşılaşan pilot: Aynı filmlerdeki gibi...

Anıl UÇAN / İstanbul DHA Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca otomatik pilottan çıkaran manevra yapmak zorunda kaldı

19 Nisan 2018 19:35

Anıl UÇAN / İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca otomatik pilottan çıkaran manevra yapmak zorunda kaldı. Pilotun bu hamlesi olası bir tehlikeyi önledi. Pilot o anları, Hava Trafik Kontrol Merkezi\'ne bildirdi. Kalkıştan hemen sonra kuşlara çarpmamak için manevra yaptığını belirten  pilot, \"Sürüler var, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık bilginiz olsun. Kalktıktan sonra 2 bin feet\'e geçerken belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza. Aynı filmlerdeki gibi. Oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık. Kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur\" bilgisini paylaştı.

Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. 

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