(Görüntülü Haber) Kurye, pizzaya tükürürken güvenlik kamerasına yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de pizza dağıtımı yapan motosikletli bir kurye, apartman içerisinde açtığı pizza kutusunun içine tükürdü, bunu da cep telefonuyla kayda aldı. Kuryenin bu görüntüsü ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçen 24 Aralık\'ta Eskişehir\'de bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine göre, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan bir kurye, elinde pizza kutusu ile apartmana giriyor. Kurye, daha sonra pizza kutusunu açıp içerisine tükürüyor. Bu anları kendi cep telefonu ile kayda alan kurye, daha sonra pizza kutusunu kapatıp siparişi teslim edeceği bir üst kata merdivenlerden çıkıyor.



Yetkililer, ismi açıklanmayan kurye hakkında siparişi veren kişinin şikâyetçi olduğunu, başlatılan yasal işlemin sürdüğünü bildirdi.