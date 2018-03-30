(Görüntülü Haber) Kuruyemişçi bugünkü gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE\'de pazarcı Suat Yavuz (70), kuruyemiş tezgahındaki satışından elde ettiği bin 322 TL geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı. Ayvacık ilçesinde 40 yıldır pazarcılık yapan Suat Yavuz, bugün ilçe merkezinin pazarında kuruyemiş tezgahı açtı. Pazarcı Suat Yavuz tezgahına, \'Bugün kazanılan tüm hasılat Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacaktır\' yazılı pankart astı. Kuruyemiş satışına başlayan Suat Yavuz, satıştan bin 322 TL gelir elde etti. Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayan Suat Yavuz, Hanımla beraber otururken, böyle bir şey düşündük. Bir hayrımız ile Mehmetçik Vakfı\'na destek olmak istedik. Bunun sonucunda bugün kazandığımız hasılatımızı Mehmetçik Vakfı?na bağışlayarak, Mehmetçiklerimize destek olduk\" dedi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ise, böyle anlamlı bir davranışa imza atan pazarcı Suat Yavuz\'a teşekkür etti.