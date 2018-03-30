T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kuruyemişçi bugünkü gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'de pazarcı Suat Yavuz (70), kuruyemiş tezgahındaki satışından elde ettiği bin 322 TL geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı

30 Mart 2018 19:53

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE\'de pazarcı Suat Yavuz (70), kuruyemiş tezgahındaki satışından elde ettiği bin 322 TL geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı. Ayvacık ilçesinde 40 yıldır pazarcılık yapan Suat Yavuz, bugün ilçe merkezinin pazarında kuruyemiş tezgahı açtı. Pazarcı Suat Yavuz tezgahına, \'Bugün kazanılan tüm hasılat Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacaktır\' yazılı pankart astı. Kuruyemiş satışına başlayan Suat Yavuz, satıştan bin 322 TL gelir elde etti. Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayan Suat Yavuz, Hanımla beraber otururken, böyle bir şey düşündük. Bir hayrımız ile Mehmetçik Vakfı\'na destek olmak istedik. Bunun sonucunda bugün kazandığımız hasılatımızı Mehmetçik Vakfı?na bağışlayarak, Mehmetçiklerimize destek olduk\" dedi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ise, böyle anlamlı bir davranışa imza atan pazarcı Suat Yavuz\'a teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YAVAŞ AYVACIKDHASuat YavuzTLMehmetçik VakfınaAyvacıkPazarcı Suat YavuzMehmetçik VakfıKuruyemişGeliri Mehmetçik VakfınaSuat Yavuz HanımlaBirBununMehmetçiklerimizePazarda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24